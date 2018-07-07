Ufuk'u Arama Çalışmalarında 7'nci Gün

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde 7 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.



Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.



Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, Tatar'ın kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın mesafede 2 çukur tespit etti.

Çukurların bulunduğu alan ve çevresinde köpeklerle yapılan aramalardan da bir sonuç alınamadı.

Komando ekipleri mahalle yolu üzerindeki menfezler ile yol kenarlarında arama çalışmalarını sürdürürken, olayın yaşandığı günden bu yana yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı öğrenildi.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.



Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.