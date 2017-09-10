Ufuk Sarıca: "Son İki Dakikada Oyundan Düştük"

- Ufuk Sarıca: "Son iki dakikada oyundan düştük"



İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Başantrenörü Ufuk Sarıca, İspanya maçı yaptığı açıklamada, son iki dakikada oyundan düştüklerini söyledi.

EuroBasket 2017 son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda eden Türkiye'nin başantrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıca, skora bakıldığında farkın büyük olduğunu ancak son iki dakikada oyundan düştüklerini belirterek, "Bugün burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdik. Ben İspanya'ya büyük bir saygı duyuyorum. Baktığınızda 37 yaşındaki Pau Gasol yoğun bir NBA sezonunun ardından buraya geliyor ve sadece gelmekle kalmayıp takım arkadaşlarıyla birlikte canını dişine takıyor. Oyun içinde farklı sistemler de denedik ancak olmadı. Ben oyuncularıma bu turnuva için teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıca, hakemleri de eleştirerek, "Maçta bir standart yoktu. Çalınan ve çalınmayan çok bariz şeyler var" diye konuştu.