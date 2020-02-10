Ufuk Sarıca: "Larkin-Wilbekin tercihi zor olacak"

10.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:00

A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Shane Larkin'i milli kadroya davet edeceklerini ifade ederken, "Willbekin de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. İkisi arasında karar vermek benim için zor olacak" dedi.



A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ilk olarak Ankara'da 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile daha sonra ise deplasmanda 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'le karşılaşacaklarını hatırlatırken, Türk basketbolunun bu iki ülkeden ileride olduğunu savundu.



Hollanda ve İsveç maçlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Sarıca, "Açılan pencerelerde bir sürü eksik oyuncunuz oluyor. Çalışma ortamınız olmuyor. Dolayısıyla bu tür maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Kısa dönemde hazırlanıyorsunuz. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz, Türkiye Kupası'ndan sonra milli takım olarak toparlanarak hazırlığımızı yapacağız" diye konuştu.



"Karar vermek benim için zor olacak"



Sarıca, vatandaşlık işlemleri tamamlanan Shane Larkin'in Euroleague'de son 2 sezonda gösterdiği performansla organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını da söyleyerek, "Türk olması önemli, bizim için bir avantaj, onun için de önemli bir avantaj. Shane Larkin'i kadroya davet edeceğiz. Willbekin de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye Kupası'nda hedef final"



Pınar Karşıyaka olarak ise yeni bir takım olmalarına rağmen sezon başından beri devam eden güzel bir hava ve istikrar yakaladıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Sürdürülebilir başarıyı gelenek haline getirmek bizim için mutluluk verici. Türkiye Kupasında son güne kadar sahada kalmak için mücadele edeceğiz. Çok yakın tarihte Türkiye Kupasını kazanmıştık, tekrar bunu gerçekleştirmek en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz olacak" diye konuştu.



"İnşallah Avrupa kupasını İzmir'e getiririz"



Sarıca, FIBA Europe Cup'ta da hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Burada hedefimiz finale çıkıp 2012'de elimizden kaçırdığımız o Avrupa kupasını kulüp tarihine getirmek, müzemize koymak. Kupanın en iyi 2-3 takımından birisi olduğumuz doğru ama bunun kağıt üzerinde kalmaması lazım. Bugüne kadar biz bunu sahadaki performansımıza döktük. Şimdi bunu tamamlamak lazım. 3 tane turumuz var; çeyrek final, yarı final daha sonra final. Bu üçünü kazasız geçip inşallah kupayı İzmir'e, Karşıyaka'ya getiririz." - İZMİR

Kaynak: İHA