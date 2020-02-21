Ufuk Sarıca: Elemelere galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Hollanda kağıt üzerinde bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor.
"GENÇ OYUNCULAR İÇİN BU BİR ŞANS"NBA ve Euroleague'de görev alan isimlerin eleme maçlarında oynayamayacak olmalarının genç oyuncular için bir şans olduğunu ifade eden Sarıca, "Genç oyuncuların şans bulmaları ve kendilerini göstermeleri açısından onlar için bu büyük bir şans, büyük bir avantaj. Bizler hep diyoruz ki, oyuncu havuzumuzu büyütmemiz gerekiyor. Oyuncu sayımızı ilerletmemiz gerekiyor. Euroleague oyuncularımızı ve NBA oyuncularımızı zaten dahil edemiyoruz. Oyuncularımızın geçen sene bazıları geliyordu, bazıları gelemiyordu. Buğrahan'a da, Sertaç'a da izin verdik, daha doğrusu yönetimimizin, federasyonumuzun kararıyla Anadolu Efes'in maçı için takımlarına döndüler. Burada mesela Muhsin ve Burakcan ilk kez A Milli Takım forması giyecek. Tabii takımlarında daha az oynayan daha tecrübesiz oyuncularımız var ama bu bir takım oyunu sonuçta. O birliği ve beraberliği sahaya koyarsak istediğimiz oyunu ortaya koyup sonucu alacağız hep beraber" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ufuk Sarıca'nın açıklamaları
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