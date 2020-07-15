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Ufuk Sarıca'dan kura değerlendirmesi

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Karşıyaka'nın D Grubunda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendirdi.

Ufuk Sarıca'dan kura değerlendirmesi
15.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:31

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Karşıyaka'nın D Grubunda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendirdi. Sarıca, geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ta yakaladıkları başarıyı tekrarlamak istediklerini söyleyerek, "Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız" dedi.

İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura ile gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Pınar Karşıyaka'nın grubu ve rakipleri belli oldu. D Grubunda yer alan Pınar Karşıyaka'nın rakipleri ise AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), RETAbet Bilbao Basket (İspanya), Cholet Basket (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya) olurken, grubun son takımı ise Balkan BC, Tsimoki Minsk, London Lions ve Neptunas takımları arasında yapıalacak elemeyle belli olacak.

Ufuk Sarıca: "Geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlamak istiyoruz"

Kurayı değerlendiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Deneyimli başantrenör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle 2020-2021 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. İki yıllık aranın ardından yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyoruz. AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, RETABet Bilbao Basket olsun aynı zamanda Cholet Basket ile ülkeler bazında Avrupa'da ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman şu aşamada, sezon öncesinde bir değerlendirme yapmak yersiz olur. Pınar Karşıyaka olarak biz geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ta gerçekleştirdiğimiz başarıyı bu yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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