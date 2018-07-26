Ufuk Kekül, TBMM'deki Görevini Bıraktı

Yeni TBMM başkanının seçimiyle birlikte, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ile birlikte başdanışmanlık görevini 25. ve 26. dönemde sürdüren Ufuk Kekül, görevinin sona erdiğini söyledi.

TBMM'deki görevinin sona ermesiyle birlikte aktif gazeteciliğe döndüğünü açıklayan Kekül, "2015 Haziran'ından başlayan bu görevim; iki seçim, bir referandum, hainlerin darbe teşebbüsü, yürüyüşler, kurultaylar ve diğer yoğun gündemlerin ardından erken seçimle sonuçlandı. Bu sürede milletvekilimizin tercih, istek, talep, öneri ve yönlendirmeleriyle hazırladığım yazılı, sözlü, soru önergeleri, kanun teklifleriyle Türkiye, Karadeniz ve ilimizin sorunlarını, gündemlerini, hizmet beklentilerini TBMM'ye taşıdık. Bülent Bektaşoğlu bu dönemlerdeki çalışmaları, TBMM'deki konuşmaları, ilimizin menfaatlerini gözeten mücadelesiyle takdir edilen, performansıyla adından söz ettiren ve çıtayı yüksekte tutan başarılı milletvekili oldu. Böyle bir milletvekili olmayı tercih ettiği için ve böyle bir profili çizerek örnek olduğu için kutluyorum. Kendisini beni çalışma arkadaşı, bir gazeteciyi danışman olarak tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Onunla, dedelerimiz, babalarımızın dostluğuna dayanan geçmişi olan ağabey kardeş ilişkimiz sürecek" dedi.

"Özellikle gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Bu sürede özelikle gazeteci arkadaşlarımın da katkılarıyla görevimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum diyen Bektaşoğlu, "Katkıda bulunan, destek veren adları saymakla bitmez dostlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra, deneyim, görgü ve bilgime kattığım bu sürecin ışığında, internet medyası ve çeşitli mecralarda sürdürdüğüm yazılarıma, haberlerime, 33 yıldır sürdürdüğüm gazeteciliğime ve diğer çalışmalarıma; daha iyi bir Giresun ve Türkiye mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu. - GİRESUN