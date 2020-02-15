Ufuk kaptan, dümenine geçtiği motorlu katamaranla hayallerine açıldı

15.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:14

Muğla'da, 31 yaşında kaptanlık hayalini gerçekleştirmeye karar veren Ufuk Türkeş, aldığı eğitimlerle dümenine geçtiği deniz araçlarıyla dünyayı dolaşıyor.

Otelcilik ve turizm lisesi mezunu 41 yaşındaki Ufuk Türkeş, yaklaşık 15 yıl Marmaris'te yaşamını sürdürdü.

Taksi şoförlüğü yapan Türkeş, eşinden ayrıldıktan sonra bu işi bıraktı. 31 yaşında, denizlere açılma hayalini gerçekleştirmeye karar veren Türkeş, bir yıl boyunca süren eğitimlerle kaptanlık belgesini aldı.

Kendisine destek verenler sayesinde 32 yaşında kaptanlığa başlayan Türkeş, 2012'de de İngiltere'de özel bir yatta dümen tutmaya başladı.

Fuar için gittiği ABD'de tanıştığı bir mağazanın bölge müdürü 30 yaşındaki Lauren Vivino ile Bahamalar'da 2 yıl önce evlenen Türkeş, çocukluk hayaline ikinci eşini de ortak etti.

Türkeş, yaklaşık 3 yıldır kaptanlığını yaptığı, Almanya vatandaşı bir iş insanına ait yaklaşık 2 milyon 400 bin avroluk güneş enerjili ve elektrik motorlu katamaranla, onlarca ülkeyi dolaşma şansı yakaladı.

"İnsanlar hayallerinin peşinden koşmalı"

Türkeş, Bodrum'a bakım için getirdiği teknede AA muhabirine, 6 yaşlarındayken mahalle arasındaki çeşmenin havuzunda çam ağacı kabuklarından yaptığı tekneyi yüzdürdüğünü söyledi.

Kaptanlığın hep içinde bir heves olduğunu anlatan Türkeş, aldığı kaptanlık belgesiyle, insanların her zaman hayallerinin peşinden koşması gerektiğini anladığını dile getirdi.

Çok zorlu eğitimleri azmi ve hevesiyle başarıyla tamamladığını vurgulayan Türkeş, şunları kaydetti:

"Kaptanlık çocukluğumdan kalma bir heves. Ben de 'Neden olmasın ki' dedim ve hayalimin peşinden gittim. İsteyen herkes yapabilir ama meşakkatli bir iş. Hep televizyonlarda gördüğüm ülkeler için 'Acaba bir gün gidip bu ülkeleri görebilir miyim?' diye düşünürdüm. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yunanistan, Arnavutluk, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere, Kazakistan ve Tayland'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülkeye gittim."

Tekneyi ev olarak da kullanıyor

Türkeş, kullandığı teknenin Türkiye'de imal edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyanın ilk seri üretim güneş enerjili, elektrik motorlu teknesi. Bu model tekne aynı zamanda Atlantik Okyanusu'nu geçti, bunu da 2018 Şubat'ta ben yaptım. Bu işi gerçekten yapmak isteyen insanlara azmin ne olduğunu göstererek örnek olmak isterim. Tekneyi ayrıca ev olarak kullanıyorum. Evimiz yok, eşimle teknede yaşıyoruz. Yaklaşık 3,5 aydır İtalya ve Yunan adalarını gezerek Türkiye'ye geldik. Tekne nisana kadar Bodrum'da bakımda kalacak, daha sonra da İspanya'ya yolculuğa başlayacağız. 20 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki 'Solarwave 62' adlı güneş panelleriyle kaplı tekne, tam dolu bataryalarla normal hızda 30 saat seyir yapabilme kapasitesine sahip."

Lauren Vivino Türkeş de kaptan eşiyle yatta seyahat etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Çok rahat ve huzurlu bir yaşam sürdüklerini dile getiren Türkeş, eşinin kendisine zaman zaman seyir halindeyken tekne kullanmayı öğretip, donanımla ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA