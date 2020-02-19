Ufuk Beydemir'in yeni albümü 20 Şubat'ta dinleyicilerle buluşuyor
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Ufuk Beydemir'in yeni albümü 20 Şubat'ta dinleyicilerle buluşuyor

Sevda Gibi isimli ilk albümü ile büyük beğeni toplayan Türk rock müziğin yeni yıldızı Ufuk Beydemir, Kristal Oda isimli ikinci albümünü 2020 Şubat ayında dinleyicilerle buluşturuyor

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Ufuk Beydemir'in yeni albümü 20 Şubat'ta dinleyicilerle buluşuyor

Müzikal prodüktörlüğünü Tolga Görsev'in, idari prodüktörlüğünü ise Engin Akıncı'nın üstlendiği Ufuk Beydemir'in ikinci albümü Kristal Oda; rock müziğin birçok formunu içinde barındırıyor. Albüm, 50 yıllık rock müzik külliyatında yer almış punk, grunge, klasik rock, modern rock, alternatif rock ve indie rock gibi birçok türe farklı, yenilikçi ve iddialı örnekler sunuyor.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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