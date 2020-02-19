Ufuk Beydemir'in yeni albümü 20 Şubat'ta dinleyicilerle buluşuyor

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41

Müzikal prodüktörlüğünü Tolga Görsev'in, idari prodüktörlüğünü ise Engin Akıncı'nın üstlendiği Ufuk Beydemir'in ikinci albümü Kristal Oda; rock müziğin birçok formunu içinde barındırıyor. Albüm, 50 yıllık rock müzik külliyatında yer almış punk, grunge, klasik rock, modern rock, alternatif rock ve indie rock gibi birçok türe farklı, yenilikçi ve iddialı örnekler sunuyor.& ;