Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Kışmanlar köyünde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ufuk Aytekin'in, yangın öncesi benzin istasyonundan pet şişelerle benzin aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ufuk Aytekin kimdir? Bursa orman yangını çıkaran Ufuk Aytekin kaç yaşında, nereli?

UFUK AYTEKİN KİMDİR?

Ufuk Aytekin'in, 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Ancak 2019 yılında FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik iddiasıyla yargılanan Aytekin, 2021'de KHK ile meslekten ihraç edildi. Yargılama sürecinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, benzin bidonları ve şüpheli hareketler nedeniyle Aytekin'in ifadeleri çelişkili bulundu. Soruşturma kapsamında, yangının kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığı ve FETÖ bağlantısının olup olmadığı detaylı şekilde araştırılıyor.