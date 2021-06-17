Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 Çalışma Programı Yayınlandı
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Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 Çalışma Programı Yayınlandı

Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 Çalışma Programı Yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Komisyonu paylaştığı 2021-2022 Çalışma Programıyla, 2021-2022 döneminde açılacak çağrıların detaylarını, başvuru şartlarını ve kapsamlarını yayınladı.

Avrupa Komisyonu paylaştığı 2021-2022 Çalışma Programıyla, 2021-2022 döneminde açılacak çağrıların detaylarını, başvuru şartlarını ve kapsamlarını yayınladı. Çağrılar kapsamında daha sağlıklı, daha yeşil ve daha dijital bir Avrupa için toplam 14, 7 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Bu kaynağın yaklaşık 5, 8 milyar avroluk kısmı Avrupa Yeşil Mutabakatını destekleyecek yenilik ve araştırmalar için ayrıldı. Avrupa Birliği böylelikle 2050 yılında Avrupa'yı dünyanın ilk iklim-nötr kıtası yapma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Avrupa Birliğinin 2020-2030 dönemini 'Avrupa'nın Dijital On Yılı' yapma hedefi doğrultusunda yeni dijital girişimlere gerekli dijital altyapının sağlanması ve böylelikle bu alandaki yatırımların artırılması da hedefleniyor. Bu kapsamda, Ufuk Avrupa Programı dahilinde 2021-2022 döneminde temel dijital teknolojilerin geliştirilmesi çağrılarına 4 milyar avroluk kaynak ayrıldı.

2021-2022 döneminde, pandeminin neden olduğu sosyal ve ekonomik hasarların giderilmesi ve sürdürülebilir toparlanma süreci için ise 1, 9 milyar avroluk kaynak tahsis edildi. Ayrıca, pandemi sonrası süreçte gelebilecek diğer krizlere karşı daha dirençli bir Avrupa da hedefleniyor.

İlk çağrılar 22 Haziran 2021'de Komisyonun 'Funding and Tenders' portalında açılacak. Ayrıca 28 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme Günlerine de katılım sağlayabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 Çalışma Programına buradan erişebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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