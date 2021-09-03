"Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü" toplantısı Erzurum'da yapılacak
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"Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü" toplantısı Erzurum'da yapılacak

'Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü' toplantısı Erzurum'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü" toplantısı Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü" toplantısı Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde 20 Eylül'de düzenlenecek toplantı, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortak finanse edilecek.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen toplantı, "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II" Teknik Destek Projesi kapsamında yapılacak.

Toplantıya Ufuk Avrupa Çerçeve Programları'nda az deneyime sahip veya deneyimi bulunmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra program hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıların katılması hedefleniyor.

AB araştırma ve yenilik programı ile projeleri hakkında bilgilendirmelerin yapılacağı etkinlikte, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları'nın önemli politika yönlerinin yanı sıra teklif çağrıları, yeni teklif şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılım sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlar ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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