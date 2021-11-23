"Ufuk Avrupa Eğitimi" Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı "Proje Kültürünün Artırılması" projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri ve idari personeline yönelik proje hazırlama ve yönetimi eğitimlerinin ikincisi olan "Ufuk Avrupa Eğitimi" 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Binası'nda yer alan Manas Amfisinde gerçekleştirildi.

Eğitmen Davut Karaca tarafından verilen eğitimde katılımcılara, Ufuk Avrupa Programı'na yönelik genel bir bilgilendirme yapılmasının ardından programın temel bileşenleri, proje tipleri ve fonlama modelleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Katılımcılara ayrıca, çağrı mekanizması, online başvuru süreci ve ortak arama gibi konulara ilişkin bilgi verildi. Sonrasında, uygulamalı olarak başvuru formu doldurma ve bütçe oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılarak, proje hazırlama ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. 5 gün süren eğitim programı örnek proje incelemeleri ile son buldu.

DOKA tarafından desteklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı "Proje Kültürünün Artırılması" projesi kapsamında, 29 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek üçüncü eğitim olan "Erasmus+" uygulamalı proje hazırlama eğitime katılım sağlamak isteyen akademik ve idari personel 25 Kasım 2021 Perşembe gününe kadar burcu. akkaya@giresun. edu. tr e-posta adresine bilgi verebilirler.

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