Ufuk Avrupa Bilgi Günleri 28 Haziran - 9 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin 2021-2027 dönemindeki temel araştırma ve yenilik programı Ufuk Avrupa Programına yönelik 28 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında bilgi günleri düzenleyecek.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin 2021-2027 dönemindeki temel araştırma ve yenilik programı Ufuk Avrupa Programına yönelik 28 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında bilgi günleri düzenleyecek.
Etkinlik kapsamında; Ufuk Avrupa Programının yenilikleri, ana finansman araçları ve programa başvuru süreçleri hakkında bilgiler verilecek ve katılımcıların soruları cevaplanacaktır. Etkinliğin konu takvimi aşağıda yer almaktadır:
28 Haziran - Altyapılar
29 & 30 Haziran - Dijital, sanayi & uzay (4. Küme)
30 Haziran - Toplum için sivil güvenlik (3. Küme)
1 Temmuz - Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplum (2. Küme)
1 Temmuz - The Marie Sklodowska-Curie Eylemleri: Ufuk Avrupa kapsamındaki yenilikler
2 Temmuz - Sağlık (1. Küme)
5&6 Temmuz -İklim, enerji ve hareketlilik (5. Küme)
7&8 Temmuz - Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre (6. Küme)
9 Temmuz - Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve genişleme
Etkinliğe katılım için herhangi bir kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Etkinliğe dair detaylı bilgiye ulaşmak ve etkinliği takip etmek için etkinliğin internet adresini (https://www. horizon-europe-infodays2021. eu/) ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Habermetre