Ufuk Avrupa Bilgi Günleri 28 Haziran - 9 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin 2021-2027 dönemindeki temel araştırma ve yenilik programı Ufuk Avrupa Programına yönelik 28 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında bilgi günleri düzenleyecek.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin 2021-2027 dönemindeki temel araştırma ve yenilik programı Ufuk Avrupa Programına yönelik 28 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında bilgi günleri düzenleyecek.

Etkinlik kapsamında; Ufuk Avrupa Programının yenilikleri, ana finansman araçları ve programa başvuru süreçleri hakkında bilgiler verilecek ve katılımcıların soruları cevaplanacaktır. Etkinliğin konu takvimi aşağıda yer almaktadır:

28 Haziran - Altyapılar

29 & 30 Haziran - Dijital, sanayi & uzay (4. Küme)

30 Haziran - Toplum için sivil güvenlik (3. Küme)

1 Temmuz - Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplum (2. Küme)

1 Temmuz - The Marie Sklodowska-Curie Eylemleri: Ufuk Avrupa kapsamındaki yenilikler

2 Temmuz - Sağlık (1. Küme)

5&6 Temmuz -İklim, enerji ve hareketlilik (5. Küme)

7&8 Temmuz - Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre (6. Küme)

9 Temmuz - Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve genişleme

Etkinliğe katılım için herhangi bir kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Etkinliğe dair detaylı bilgiye ulaşmak ve etkinliği takip etmek için etkinliğin internet adresini (https://www. horizon-europe-infodays2021. eu/) ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre