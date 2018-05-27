Ufrs 16 ile Şirketleri Bekleyen Değişiklikler Neler?

KPMG Danışmanlık Direktörü Ozan Özarıkça, UFRS 16 ile şirketleri bekleyen değişikliklerin neler olduğunu anlattı.

Özarıkça, UFRS 16'nın şirketlerin EbitDa'larında büyük farklılıklar yaratacağını söyledi. Şirketlerin, önceden, operasyonel kiralamadan doğan varlıklarını ve yükümlülüklerini kaydetmediklerinin altını çizen Özarıkça, UFRS 16'nın gündeme gelmesiyle birlikte şirketlerin varlıklarında ve yükümlülüklerinde, bununla birlikte amortisman ve finans giderlerinde artışlar olacağını belirterek finansallarında ve bankalarında değişiklikler olacağını ifade etti.

UFRS 16 ile birlikte şirketlerin finansallarının daha karşılaştırılabilir olacağını ve tüm şirketlerin iyi bir süreç yönetimine ihtiyaç duyacağını belirten Özarıkça, yeni dönemin sadece muhasebe ve finans departmanlarını ilgilendiren bir süreç olmayacağını, hukuk ve IT departmanlarının ortak çalışacağı bir döneme girildiğini dile getirdi. Özarıkça "Şirketlerin muhakkak bir danışman firma ile çalışmalarını tavsiye ediyorum. UFRS 16 standardının detaylarını iyi bilmeden uygulamaya geçmek süreci zorlaştıracaktır" diye konuştu.