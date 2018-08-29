Ufrad Başkanı Aydın: "Avm Kiralarının TL'ye Dönüşü, Türk Markaların Rekabet Gücünü Arttıracak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AVM'lerdeki mağaza kiralarının TL'ye dönmesi gerektiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydın, AVM kiralarının TL'ye dönmesiyle birlikte Türk markalarının dünya pazarındaki rekabet gücünün daha da artacağını söyledi.

Türk ekonomisine yapılan baskı karşısında ekonominin yeniden ayağa kaldırılması noktasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın AVM sahiplerine çağrıda bulunarak, mağaza kiralarında dövizden TL'ye dönülmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle Türk markalarının, dünya pazarındaki diğer markalar ile rekabet edebilmesinin önündeki en büyük engelin de ortadan kalkacağını belirten Aydın, "UFRAD olarak Sayın Bakanımızın konuyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladık ve bütün gücümüzle destekliyoruz" dedi.

"Mağaza kiralarında bir an önce TL'ye geçilmeli"

Türk marklarının daha çok büyüyerek dünya pazarında diğer markalar ile rekabet etmesinin Türkiye'ye döviz kazandırıcı en önemli faktör olduğunu belirten Aydın, "AVM'ler Türk markalarının büyüme tarlasıdır. Ancak AVM'lerdeki kiraların döviz üzerinden yapılması markalarımızın gelişimini olumsuz etkiliyor. Onun için hem ticaretin aktif hale dönüşmesi ve markalarımızın daha da güçlenerek büyümeleri için AVM'lerin dövizle kiralama faaliyetlerinden TL'ye dönmeleri hususunda bir talebimiz var. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu düşüncelerin meclise taşınarak, ticaret sahiplerini mağdur etmeyecek ve markalarımızın daha da büyümesini sağlayacak adil kiralama yöntemlerinin sağlanacağına inanıyorum. Mağaza kiralarında bir an önce dolardan TL'ye geçilmesini talep ediyoruz. Bu markalarımızın daha da güçlenmesini sağlayarak, bizlere dünya pazarlarında diğer markalar ile daha güçlü rekabet etme fırsatı sağlayacaktır. Dolayısıyla da Türkiye'ye daha çok döviz girdisi sağlayacaktır. Bu hususta Sayın Bakanımızın, hükümetimizin ve özellikle de AVM sahiplerinin milli ekonomi mücadelesine katkı vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yabancı markların döviz ödemesi gibi bir iddiamız yok"

Yabancı markaların da TL üzerinden kira ödemelerini ve bu konuda yerli markalardan ayrılmamaları gerektiğine de değinen Aydın, "Yerli ve yabancı diye bir ayrım yapmıyoruz. UFRAD olarak bünyemizde yaklaşık 200 büyük marka yer alıyor. Türkiye'deki franchising sektörü 40 milyar dolara yakın bir ticari hacme sahiptir. Dolayısıyla yerli ve yabancı markaların her biri ticari hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Türk ekonomisine katkı sağlayan hiçbir markayı ayırmıyoruz. Yabancı markaların da ekonomimize katkı sağladıklarına inanıyoruz. Aynı kolaylığı onlar için de sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yerli markaların TL, yabancı markların ise döviz ödemesi gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Yabancı markalarda en az yerli marklar kadar ticari hayatımız için oldukça önemlidirler" dedi.

Konuyla ilgili AVM sahiplerinden aldıkları geri dönüşler hakkında da bilgi veren Aydın, "AVM sahiplerinden bu konu hakkında henüz hiçbir olumsuz tepki almadık. Bazı AVM'lerin bazı mağazalarını TL'ye endekslediklerini biliyoruz. Ancak inanıyorum ki AVM sahipleri de milli ekonominin içinde bulunduğu tehlike karşısında bu çağrılara duyarlılık göstereceklerdir" diye konuştu. - İSTANBUL