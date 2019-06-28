UFO Olduğu Sanılan Ancak Alakası Bile Olmayan 7 Nesne

UFO'lar tarih boyunca tartışılan nesneler olmuştur. Kimileri UFO'ların var olduğunu düşünürken kimileri de bu nesnelerin varlıklarına kesinlikle inanmıyor. Bu konuyla ilgili olarak farklı söylentiler olsada, herkes tarafından bilinen bazı şeyler de var. Ancak bugüne kadar UFO olduğu ileri sürülen nesneler ne kadar doğru? Bu haberimizde bugüne kadar UFO olduğu düşünülen ancak işin aslı öyle olmayan bazı nesneleri sizlerle paylaşacağız.

Yıldırımlar

Hava koşulları kimi zaman sert olabilir. Sağanak yağışlarda daha sık karşılaşılan yıldırımlar, çoğu zaman insanlar tarafından farklı yorumlanabiliyor. Hatta bugüne kadar pek çok kez yıldırımlar, UFO sanılarak rapor edilmiştir.

Füze Testleri

Ülkeler çoğu zaman kendi teknolojilerini test etmek için füze denemeleri yapıyorlar. Yapılan bu testlerin bazıları duyurulsa da kimi zaman kamuoyu ile paylaşılmıyor. Paylaşılmayan füze testleri, insanlar tarafından UFO olarak yorumlanıyor.

Bulutlar

Geçtiğimiz yıllarda Moskova'dan bir görüntü, uzun bir süre konuşulmuştu. YouTube'a yüklenen bir videonun UFO olduğu iddia edilmişti ancak bu bilgi de doğru değildi. Bilim insanları, bu görüntülerin altındaki gizemi kısa bir süre içerisinde açıklığa kavuşturdular ve bu videodaki görüntünün sadece ilginç yapılı bir bulut olduğunu ortaya çıkardılar. İşte o video;

Balonlar

Genelde çocukların ellerinde gördüğümüz uçan balonlar da UFO sanılan şeylerden bir tanesi. Farklı şekillerde üretilen bu balonların elden kaçması, kimi zaman gökyüzünden görülebiliyor ve bu da insanların kafalarını karıştırabiliyor. Eğer bir de gökyüzünde hiç bulut yoksa ve güneş parlıyorsa, kafalar daha da karışıyor.

Venüs

Venüs gezegeni de sıklıkla UFO'larla karıştılıyor. Gece vakitlerinde ortaya çıkan gezegen, hem parlaklığı hem de yörünge hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve insanlar Venüs'ü, UFO'larla karıştırabiliyorlar.

Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları

Gökyüzüne baktığımız herhangi bir zaman uçak görmemiz çok muhtemeldir. Yolcu uçakları daha belirgin olabiliyor ancak kimi zaman savaş uçakları ve insansız hava araçları, güneş ışığının yansıymasıyla birlikte kafa karıştırıcı olabiliyor.

Askeri Deneyler

1950'li yıllarda ülkeler adeta UFO'lara savaş açmışlardı. Pek çok ülke, UFO'ların varlığını ispatlamak için çalışıyor, askeri deneyler yapılıyordu. Hatta 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kazayı duymuşsunuzdur. Hala tam olarak ne olduğu anlaşılamayan bu olayın etkileri devam ediyor. Hem o dönem hem de sonrasında yapılan askeri deneyler, insanların bilinçatına yerleşen UFO'larla karıştırılmasına neden oldu.