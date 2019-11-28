Üfleyecekleri neyi kendileri üretiyor

28.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:46

Kayseri'de öğretmen, esnaf ve işçi gibi farklı meslek gruplarından kursiyerler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kursta hem ney üflemeyi hem de yapmayı öğrenerek Mevlevi musikisinin vazgeçilmez enstrümanını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Kamıştan yapılmış en eski müzik aletlerinden olan ney yapımının unutulmaması amacıyla Kayseri Gençlik Merkezi'nde açılan kursa katılan 17 kursiyer, hem bu enstrümanı çalmayı hem de büyük beceri isteyen ney yapımını öğrenerek, çıraklıktan ustalığa köprü olmayı amaçlıyor.

Usta bir neyzen olup nefes verdikleri neyle dinleyenlere huzur vermek isteyen kursiyerler, büyük maharet ve ince işçilik isteyen bu enstrümanın yapımını da tüm detaylarıyla öğrenmek için çaba gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kursiyerlerin en değerli enstrümanlardan olan "ney"i hem üflemeyi hem de yapmayı öğrendiğini söyledi.

Kursiyerlerin ney ile alakalı her şeye hakim olacağını belirten Eskici, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezimizde ney üflemek, eğitim alan genç kardeşlerimize üflemeyle birlikte bu ney nasıl yapılıyor, bununla ilgili atölyemizde çalışma yapmak istedik. Dışarıdan alındığında gencimiz buna para ödüyor ama buraya geldiğinde hiç para vermeden kendi neyini kendi yapacak. Tüm masrafları buradan karşılanacak. Kursiyerler yaptıkları neyin arızası olduğunda tamirini de yapacak. Yapımla birlikte üfleme ve unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği gelecek nesillere aktarmak için değerli hocalarımız ve eğitmenlerimiz gerekli gayreti gösterip çalışıyor."

Ney eğitmeni Seyfi Günay da bir neyzene en büyük keyfi kendi yaptığı enstrümana üflemesinin verdiğini ifade etti.

Vatandaşlardan ney kursu açılması için yoğun talep aldıklarını vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"Kendi atölyemize yüzlerce insan gelip 'hocam bize de öğretir misiniz?' diye soruyordu. Biz de bunu göz önünde bulundurarak, Gençlik Merkezi'nde kurs açmış bulunduk. Bu arkadaşların, yetiştiği zaman hem kendi çevrelerine hem de gelecek kuşaklara ney yapımını öğretmek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Bulundukları yerlerde atölyelerini açıp bu sanatı devam ettirecekler. Zaten bu işe girdikten sonra hiçbir zaman bırakmak istemeyecekler. Çevrelerinde de öyle insanlar oluşacak ki onlara da ney yapımını ve üflemesini öğretecekler. Bu arkadaşlar ney üflemeyi ve yapımını gelecek nesillere taşıyacaklar."

Kursun yaklaşık 1 yıl süreceğini anlatan Günay, "Pazar günü saat 10.00'dan 13.00'e kadar kursumuz açık. Burada 17 kursiyerimiz var. Yaklaşık 352 saat kurs veriyoruz. Bu süre içerisinde arkadaşlarımıza ney yapımını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

"Ney bir aşktır"

Kursiyerlerden öğretmen Hasan Tahtaoğlu ise "ney"in insanın ruhuna işleyen bir enstrüman oluğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce ney ile tanıştığını belirten Tahtaoğlu, "Ney yapımı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Herkes yapmıyor maalesef. Ülkemizde çok azaldı. Bundan dolayı biz de ney yapımını öğrenip çocuklarımıza öğretmiş olacağız. Hem üflemesini hem de yapımını öğretmiş olacağız. Bu güzide ney, kuşaktan kuşağa nesilden nesle aktarılmış olacak." şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden esnaf Cemal Kalem de kendi yaptığı neyi üflemek için gün saydığını vurgulayarak, "Ney bir aşktır ve girildiğinde çıkılmaz bir yoldur. Kurs bitiminde kendi enstrümanımızı yapmış olacağız. Onun ayrı bir zevki ve tadı vardır. İnşallah bu mesleği öğrenip çıraklığını yaptıktan sonra ileriki nesillere aktarmayı düşünüyoruz. Bizim en büyük amacımız unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yeniden canlandırıp gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.

Kaynak: AA