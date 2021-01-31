"Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı

Server Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik düzenlenen "Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve "Sağlıklı Yaşam" başlığıyla başvuruların alındığı yarışmanın Bursa ayağını İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü organize ediyor.

Doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlakı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamayı, okuma alışkanlığını geliştirmeyi, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen yarışmada katılımcılar 11-12 Nisan'da yapılacak birinci aşama sınava bulundukları yerden 08.00-20.00 saatlerinde 2 gün boyunca çevrim içi olarak girebilecekler. İkinci aşama sınav ise 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatlerinde randevulu sistemle yine çevrim içi gerçekleştirilecek.

Üç kategoride yapılacak yarışmada, ilkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar "Nereden Geliyor Bu Sesler?", ortaokul kategorisinde "Bir Acayip Yolculuk", lise kategorisinde de "Sağlık Olsun!" kitaplarını okuyarak hazırlanabilecek.

Yarışmada dereceye girenlere teknolojik aletlerden kitaplara kadar birçok hediye verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir