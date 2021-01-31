"Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı

31.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:44

Server Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik düzenlenen "Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı.

Server Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik düzenlenen "Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve "Sağlıklı Yaşam" başlığıyla başvuruların alındığı yarışmanın Bursa ayağını İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü organize ediyor.

Doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlakı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamayı, okuma alışkanlığını geliştirmeyi, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen yarışmada katılımcılar 11-12 Nisan'da yapılacak birinci aşama sınava bulundukları yerden 08.00-20.00 saatlerinde 2 gün boyunca çevrim içi olarak girebilecekler. İkinci aşama sınav ise 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatlerinde randevulu sistemle yine çevrim içi gerçekleştirilecek.

Üç kategoride yapılacak yarışmada, ilkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar "Nereden Geliyor Bu Sesler?", ortaokul kategorisinde "Bir Acayip Yolculuk", lise kategorisinde de "Sağlık Olsun!" kitaplarını okuyarak hazırlanabilecek.

Yarışmada dereceye girenlere teknolojik aletlerden kitaplara kadar birçok hediye verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Yaşar Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Bursa Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Ufka Yolculuk" yarışmasına başvurular başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 09:45:54. #1.14#
title