Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse "Güzel Ahlak" konulu sunum yaptı.

Ufka yolculuk Sivas İl Temsilcisi Emrullah Alkaşı da yarışmayla ilgili bilgiler verdi.

Yarışmanın bu yıl 7'ncisinin yapılacağını ve konusunun "güzel ahlak" olduğunu aktaran Alkaşı, "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 farklı kategoride iki aşamada yarışacak. İlk aşamada 17-18 Şubat'ta online sınav olacak, ikinci aşamada ise 17 Mart'ta yazılı sınav gerçekleştirilecek. İkinci aşamada dereceye girenler umre seyahati başta olmak üzere birçok ödül almaya hak kazanacak.13 Nisan'da da ödül töreni düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahoot bilgi yarışması yapıldı ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA