Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kazıklı Kervan Sarayı'nda düzenlenen törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Kredi Yurtlar Kurumu Kocaeli İl Müdürü Nedim Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Gölcük Temsilcisi İsmail Çalgan, yaptığı konuşmada, uzun ve yorucu ancak bir o kadar manevi hazlarla dolu çalışmalarının sonunda başarılı bir şekilde bugüne geldiklerini söyledi.

Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı ifade eden Çalgan, "Amacımız, günümüzde Kur'an ve sünnet ışığında okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetiştirilmesi için katkı sağlamaktır. İlimizde 21 bin 485 kişinin başvurduğu yarışmamıza ilçemizden de 5 bininin üzerinde başvuru alındı. Yarışmamız, 10 okul, 127 salonda ve 132 gözetmen tarafından gerçekleştirildi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.