Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası
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Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası

03.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:41
Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası

Zaptçıoğlu'nun avukatı sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti ve ekledi: "Ressama ait 4 tablonun çoğaltılmış nüshası dizide kullanılmıştır.

Zaptçıoğlu'nun avukatı sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti ve ekledi: "Ressama ait 4 tablonun çoğaltılmış nüshası dizide kullanılmıştır. Eserler hem orijinal değil, hem de izinsiz olarak çoğaltılıp yayımlanmıştır." Mahkeme, ressamı haklı bularak 12 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. 

Kaynak: Hürriyet

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