20.10.2019 12:09

Ufak bir ayrıntı yetti...Kar maskeli kasa hırsızlar sis farının altındaki hasar sayesinde bulundu

BURSA - Bursa'da yüzleri kar maskeli 2 kişi marketin çelik kasasını alarak kayıplara karıştı. Titiz bir çalışma yürüten emniyet güçleri, sis farının altındaki hasardan tespit ettikleri araçla hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı iki kişi marketin acil çıkış kapısını sert bir cisimle zorlayarak açtı. İçerisinde 15 bin lira olan kasayı alan hırsızlar kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, iş yeri çevresinde kayıtta olan güvenlik kameralarını izledi. 13 saatlik titiz bir çalışmanın ardından şüphelilerin plakasız koyu renkli panelvan tarzı bir araç kullandıkları ve bu aracın sağ sis lambası altında küçük bir hasar bulunduğu tespit etti. Benzer marka ve modelde 680 panelvan aracın tek tek incelenmesi neticesi şüpheli şahısların kullandığı araç bulundu.

Araç plakasının tespiti ardından hırsızlık olayını araç sürücü ve yanında bulunan 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheli şahıslardan S.T., gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahislar Büro Amirliği ekipleri 10 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan İ.Ö.'yü de yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kaynak: İHA