UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan "Irkçılık" açıklaması Açıklaması
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UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan "Irkçılık" açıklaması Açıklaması

09.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:46
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme, turuncu-lacivertli kulübün tepkisinin haklı olduğunu söyledi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme, turuncu-lacivertli kulübün tepkisinin haklı olduğunu söyledi.

Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.

Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.

Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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