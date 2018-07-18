UEFA Yoksa FIFA Var!

ONUR DİNÇER

FIFA'nın Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımlar için oluşturduğu Kulüp Faydalandırma Programı, kulüplerin yüzünü güldürecek.

2018 Dünya Kupası'nda kulüplere yapılması için ayrılan toplam miktar 209 milyon dolar olarak belirlenirken, Türkiye'deki kulüpler içinde en büyük payı Beşiktaş alacak. Siyah-beyazlılar 860 bin doları kasasına koyacak. 637 bin dolarla ikinci sırada bulunan Galatasaray'ı 536 bin dolarla Bursaspor takip etti.

Türkiye'de forma giyen futbolcular arasında takımına en çok katkı getiren isim ise Galatasaraylı Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi 315 bin dolarla sarı-kırmızılılara önemli bir katkı sağladı. Beşiktaşlı Vida toplamda 392 bin dolar sağlasa da statü gereği bunun üçte 2'si siyah-beyazlılara geleceği için, Hırvat oyuncu Muslera'nın gerisinde kalmış oldu.

Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen Yuto Nagatomo'nun parası da Galatasaray ve Inter arasında paylaştırılacak. Aynı sebepten Beşiktaş da, eski futbolcusu Dusko Tosic üzerinden kazanacak. Sırbistan formasıyla turnuvada boy gösteren deneyimli futbolcu, milli takıma çağrıldığı sırada siyah-beyazlılardan ayrılmış olsa bile Kartal'ın kasasına belli miktar bir para girecek.

Senegal Milli Takımı'nda bulunan Ndiaye de son kulübü Stoke City dışında Galatasaray ve Osmanlıspor'a da para kazandırdı.

Q7'den 264 bin dolar

Quaresma: Portekiz turnuvaya, 30 Haziran'daki ikinci tur maçında Uruguay'a yenilerek veda etti. Quaresma kulübü için 31 günlük hak ediş elde etti. Bu da 264 bin 430 dolar tuttu.

Vida: Hırvatistan, Fransa ile final oynadığı 15 Temmuz'a kadar mücadelesini sürdürdü. Vida kulübü için 46 günlük hak ediş elde etti. 392 bin 380 dolar kulüplere yapılması gereken ödeme... Bunun üçte ikisi Beşiktaş'ın, üçte biri Dinamo Kiev'in kasasına girecek. Siyah-beyazlıların payına 261 bin 586 dolar düşecek.

Pepe: Portekizli futbolcu 31 günlük hak ediş elde etti. 264 bin 430 doların üçte ikisi Beşiktaş'ın, üçte biri Real Madrid'in kasasına girecek. Siyah-beyazlıların payına 176 bin 286 dolar düşecek.

Tosic: Sırbistan son maçını 27 Haziran'da Brezilya ile oynadı. Tosic kulübü için 28 günlük bir hak ediş elde etti. 238 bin 840 doların üçte ikisi Beşiktaş'ın, üçte biri Guangzhou RF'nin kasasına girecek. Siyah-beyazlıların payına 159 bin 226 dolar düşecek.

Her yerde kazandırıyor

Muslera: Uruguay turnuvaya, 6 Temmuz'daki çeyrek final maçında Fransa'ya yenilerek veda etti. Muslera'nın hak edişi 315 bin 610 dolar... Bu paranın tamamı Galatasaray'a gidecek.

Belhanda: Fas son maçını, 25 Haziran'da İspanya ile oynadı. Belhanda için yapılacak ödeme 221 bin 780 dolar... Bunun üçte ikisi Galatasaray'ın, üçte biri Dinamo Kiev'in kasasına girecek.

Nagatomo: Japonya turnuvaya, 2 Temmuz'daki ikinci tur maçında Belçika'ya yenilerek veda etti. Sarı-kırmızılıların payına 93 bin 830 dolar düşecek.

Ndiaye: Senegal son maçını, 28 Haziran'da Kolombiya ile oynadı. Ndiaye kulübü için 29 günlük hak ediş elde etti. 247 bin 370 dolar, Galatasaray, Stoke City ve Osmanlıspor arasında eşit paylaştırılacak.

Kjaer'den de para geliyor

Dirar: Fas son maçını, 25 Haziran'da İspanya ile oynadı. Dirar'dan hak edilen 221 bin 780 doların üçte ikisi Fenerbahçe'nin, üçte biri Monaco'nun kasasına girecek.

Kjaer: Danimarka turnuvaya, 1 Temmuz'daki ikinci tur maçında Hırvatistan'a yenilerek veda etti. Kjaer'den alınacak 272 bin 960 doların, 90 bin 986 doları Fenerbahçe'nin olacak, kalanı Sevilla'ya gidecek.

Trabzonspor

Onazi: Nijerya son maçını 26 Haziran'da Arjantin ile oynadı. Ogenyi Onazi'den hak edilen 230 bin 310 doların tamamı Trabzonspor'un kasasına girecek.

Karabük'e can simidi

Bu sezon Süper Lig'de sonuncu olarak küme düşen Kardemir Karabükspor da Dünya Kupası'ndan nasibini alacak. Karadeniz ekibinin formasını giyen İzlandalı Skulason, son iki yılın tamamında Karabükspor'da oynadığı için kırmızı-lacivertlilere 230 bin 310 dolarlık bir gelir kazandırdı.

Kriter ne?

Her kulübe, dev turnuvaya gönderdiği oyuncu sayısı ve bu oyuncuların kaç gün boyunca organizasyonda kaldıklarına göre bir ödeme yapılıyor. Gün hesaplaması, açılış maçının iki hafta öncesinden itibaren yapılmaya başlanıyor ve oyuncunun ülkesinin elendiği güne kadar devam ediyor.

Rusya'nın ev sahipliğindeki turnuvada, bir futbolcuya gün başına yapılacak ödeme miktarı 8530 dolar olarak belirlendi. Ancak kulübüne, oyuncunun hak ettiği paranın tümünün ödenmesi için o futbolcunun kulüpte iki yıldır forma giyiyor olması gerekiyor. Oyuncu takımında iki seneden az bir süredir top koşturan bir isim ise hak edilen meblağın ancak bir kısmı, belli hesaplamalara göre kulübün hesabına yatırılıyor.

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