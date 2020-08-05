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UEFA yetkilileri Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu denetledi

Gelecek sezon Sivasspor'un Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek olmasının yanı sıra A Milli Takımının, 3 Eylül'de de Macaristan ile yapacağı maça ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulunan UEFA yetkilileri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

UEFA yetkilileri Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu denetledi
05.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:22

Gelecek sezon Sivasspor'un Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek olmasının yanı sıra A Milli Takımının, 3 Eylül'de de Macaristan ile yapacağı maça ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulunan UEFA yetkilileri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Stadyumu, başta güvenlik olmak üzere her yönüyle detaylı şekilde denetleyen UEFA Denetçisi, UEFA Stadyum Müdürü ve TFF'den gelen yetkilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivasspor'un yetkilileri ve stadyum müdürü Fatih Şeker eşlik etti. Şeker, yetkililere stadyumun bilgilerinin yer aldığı raporu sundu.

Milli maç başta olmak üzere UEFA Avrupa ligindeki maçlara ev sahipliği yapacak olan Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceleyen UEFA yetkilileri, raporunu 15 gün içerisinde TFF aracılığıyla bildirecek.

Kaynak: Hürriyet

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