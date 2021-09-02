UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman?

2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Sporseverler tarafından arama motorlarında sıkça araştırılan "2021 UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021?" sorusunun yanıtını sizler için derledik.

UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Transfer haberleri gelmeye devam ederken, sporseverler tarafından yakından takip edilen konuya dair detaylar da araştırılıyor. Peki, UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

UEFA'YA KADROLAR NE ZAMAN BİLDİRİLECEK 2021?

Türkiye'de yaz transfer dönemi 8 Eylül itibarıyla sona erecek. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya daha erken bilgi vermesi gerekiyor. Olası yeni transferlerini Avrupa kupalarında oynatabilmeleri için bu takımlar daha hızlı hareket etmeli.

UEFA'ya liste bildirimi için son tarih 3 Eylül olarak belirlendi. Aksi takdirde temsilcilerimiz, ülkemizde transfer penceresi 8 Eylül'de kapanması karşın 2 Eylül'den sonra yaptıkları transferleri Avrupa kupalarında oynatamayacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.