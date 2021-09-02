UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman?

UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Sporseverler tarafından arama motorlarında sıkça araştırılan "2021 UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021?" sorusunun yanıtını sizler için derledik.

UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Transfer haberleri gelmeye devam ederken, sporseverler tarafından yakından takip edilen konuya dair detaylar da araştırılıyor. Peki, UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

UEFA'YA KADROLAR NE ZAMAN BİLDİRİLECEK 2021?

Türkiye'de yaz transfer dönemi 8 Eylül itibarıyla sona erecek. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya daha erken bilgi vermesi gerekiyor. Olası yeni transferlerini Avrupa kupalarında oynatabilmeleri için bu takımlar daha hızlı hareket etmeli.

UEFA'ya liste bildirimi için son tarih 3 Eylül olarak belirlendi. Aksi takdirde temsilcilerimiz, ülkemizde transfer penceresi 8 Eylül'de kapanması karşın 2 Eylül'den sonra yaptıkları transferleri Avrupa kupalarında oynatamayacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Derya Baykal Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Marcao Mesut Özil Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA'ya kadro bildirimi için son tarih ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:51:46. #1.16#

title