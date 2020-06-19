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UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu
19.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul yaptığı toplantıda, lisans adayı kulüpleri Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 19 erkek ve 4 kadın kulübünün UEFA lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor ve Kadınlar Liginden ALG Kulübü UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 53 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Süper Lig'den Gençlerbirliği ile TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor, Altınordu ve Keçiörengücü ile TFF 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe, Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu ve Yılport Samsunspor, kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 9 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 53 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.

Kaynak: AA

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