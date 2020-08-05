UEFA ve TFF heyeti, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Sivasspor'a ev sahipliği yapan ve 3 Eylül'de Türkiye-Macaristan maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na gelen UEFA ve TFF yetkilileri, ilk olarak stadyumda sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra stadyumu gezen UEFA heyeti, hazırladığı raporu TFF'ye sunacak.

İncelemelerde Stadyum Müdürü Fatih Şimşek ile Genel Müdür Cafer Kaplan da hazır bulundu.

Kaynak: AA