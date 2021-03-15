UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı
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UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı

15.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:28
UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı

UEFA, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un 38. doğum gününü kutladı.

UEFA, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un 38. doğum gününü kutladı.

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut Bulut'un Galatasaray formasını giydiği dönemde Schalke 04 ağlarına attığı golün videosu yayınlanarak, "38 - Mutlu yıllar Umut Bulut." ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasında 12 Mart 2013 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 86. dakikasında oyuna giren Umut Bulut, 90+5. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıların sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

UEFA, 28 yaşına giren Manchester United'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba'nın da doğum gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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