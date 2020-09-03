UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 Macaristan: 1 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
51. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Yılmaz'ın şutunda kaleci Peter Gulasci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Emre Kılıç'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıktı.
65. dakikada Dominik Szoboszlai'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Willi Orban topa kafası ile dokundu. Uğurcan Çakır topu parmak uçları ile kornere çeldi.
79. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 0-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Artur Riberio xxx, Rui Tavares xxx, Paulo Soares xxx
Türkiye: Uğurcan Çakır x, Çağlar Söyücü xx, Merih Demiral xx, Umut Meraş xx, Kaan Ayhan xx, Mert Müldür xx, Mert Hakan xx (İrfan Can dk. 57 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Emre Kılınç xx (Kenan Karaman dk. 75 xx), Ahmet Kutucu xx (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx
Yedekler: Mert Günök, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Kabak
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Macaristan: Peter Gulasci xxx, Adam Lang xx, Willi Orban xx, Atilla Szalai xx, Atilla Fiola xx, Adam Nagy xx, Davit Siger xx (Andras Schafer dk. 59 xx), Filip Holender xx, Dominik Szoboszlai xxx, Roland Sallai xx (Zsolt Kalmar dk. 81 ?), Adam Szalai xxx
Yedekler: Denes Dibusz, Adam Kovaksik,, Mate Patkai, Tamas Cseri, Adrian Szöke, Krisztian Simon, Benjamin Babati, Nemanja Nikolics
Teknik Direktör: Marco Rossi
Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 79) (Macaristan)
Sarı kartlar: Burak Yılmaz, İrfan Can (Türkiye) Siger, Fiola, Lang (Macaristan) - SİVAS
Kaynak: İHA