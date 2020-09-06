UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)
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UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)
06.09.2020 23:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:51

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Mahmut arka direğe indirdi. Arka direkte Ozan Kabak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

19. dakikada Sırbistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Rajkovic kornere çeldi.

45. dakikada Çağlar'ın kaptırdığı topla Tadic buluşur buluşmaz pasıı Mitrovic'e aktardı. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mitrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti.

48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx

Sırbistan: Rajkovic xx, Milenkovic xx, Pavlovic xx, Kolarov xx, Radonjic xx (Djuricic dk. 86 ?), Lazovic xx (Gacinovic dk. 27 x), Gudelj xx, Maksimovic xx (Stefan Mitrovic dk. 61 x), Kostic xx, Tadic xx, Mitrovic xx

Yedekler: Dmitrovic, Rockov, Mladenovic, Stefan Mitrovic, Grujic, Aleksic, Ljajic, Vlahovic, Despotovic, Jovic

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Türkiye: Mert xx, Zeki xx (Nazım Sangare dk. 46 x), Ozan Kabak xx, Çağlar xx, Hasan Ali xx, Ozan Tufan xx, Orkun xx (Cengiz dk. 60 x), Mahmut xx, Yusuf xx, Enes xx (Burak dk. 78 x), Kenan xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Umut, Merih, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Efecan, İrfan Can

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kart: Kolarov (dk. 49) (Sırbistan)

Sarı kartlar: Yusuf, Ozan Kabak (Türkiye) Tadic, Kostic (Sırbistan)

(İHA)

Kaynak: İHA

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