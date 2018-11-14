UEFA Uluslar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Turnuvanın beşinci haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu  karşılaşmalar, yarın, 16 ve 17 Kasım'da oynanacak.

B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 17 Kasım Cumartesi günü saat  20.00'de İsveç ile Konya'da karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta programı şöyle:

15 Kasım Perşembe:

- A Ligi

2. Grup: Belçika-İzlanda

4. Grup: Hırvatistan-İspanya

- B Ligi

3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek

- C Ligi

2. Grup: Macaristan-Estonya

Yunanistan-Finlandiya

- D Ligi

1. Grup: Kazakistan-Letonya

Andorra-Gürcistan

2. Grup: Lüksemburg-Belarus

San Marino-Moldova

16 Kasım Cuma:

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-Fransa

- B Ligi

1. Grup: Slovakya-Ukrayna

4. Grup: Galler-Danimarka

- C Ligi

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan

Slovenya-Norveç

- D Ligi

4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan

Liechtenstein-Makedonya

17 Kasım Cumartesi

- A Ligi

3. Grup: İtalya-Portekiz

- B Ligi

2. Grup: Türkiye-İsveç

- C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İskoçya

4. Grup: Sırbistan-Karadağ

Romanya-Litvanya

- D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları

Malta-Kosova

Kaynak: Skorer

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