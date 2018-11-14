UEFA Uluslar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Turnuvanın beşinci haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 16 ve 17 Kasım'da oynanacak.
B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 17 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de İsveç ile Konya'da karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta programı şöyle:
15 Kasım Perşembe:
- A Ligi
2. Grup: Belçika-İzlanda
4. Grup: Hırvatistan-İspanya
- B Ligi
3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek
- C Ligi
2. Grup: Macaristan-Estonya
Yunanistan-Finlandiya
- D Ligi
1. Grup: Kazakistan-Letonya
Andorra-Gürcistan
2. Grup: Lüksemburg-Belarus
San Marino-Moldova
16 Kasım Cuma:
- A Ligi
1. Grup: Hollanda-Fransa
- B Ligi
1. Grup: Slovakya-Ukrayna
4. Grup: Galler-Danimarka
- C Ligi
3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan
Slovenya-Norveç
- D Ligi
4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan
Liechtenstein-Makedonya
17 Kasım Cumartesi
- A Ligi
3. Grup: İtalya-Portekiz
- B Ligi
2. Grup: Türkiye-İsveç
- C Ligi
1. Grup: Arnavutluk-İskoçya
4. Grup: Sırbistan-Karadağ
Romanya-Litvanya
- D Ligi
3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları
Malta-Kosova