UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları yarın çekilecek

Uefa Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Uefa'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.

Türkiye, Uefa'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye 1. torbadan katılacak

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan- Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:

A Ligi