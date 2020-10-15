UEFA Uluslar Ligi 14 Ekim Çarşamba tüm maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? Uluslar Ligi gecenin biten maçları!
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UEFA Uluslar Ligi 14 Ekim Çarşamba tüm maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? Uluslar Ligi gecenin biten maçları!

15.10.2020 00:12 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:15
UEFA Uluslar Ligi 14 Ekim Çarşamba tüm maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? Uluslar Ligi gecenin biten maçları!

14 Ekim Çarşamba akşamı UEFA Uluslar Ligi 4. grup maçları oynandı. Futbolseverler tüm maçların sonuçları merak ediyor. Peki UEFA Uluslar Ligi 14 Ekim maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle!

UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün yapılan karşılaşmaların sonucunda 4. grup maçları tamamlanmış oldu. Grup maçlarının bitimine 2'şer maç kalmıştır. Peki 14 Ekim günü maçların sonucu kaç kaç bitti? Türkiye-Sırbistan kaç kaç bitti?

UEFA ULUSLAR LİGİ 14 EKİM ÇARŞAMBA OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLARI

Norveç 1 : 0 Kuzey İrlanda

Beyaz Rusya 2 : 0 Kazakistan

Yunanistan 0 : 0 Kosova

Moldova 0 : 4 Slovenya

Bulgaristan 0 : 1 Galler

Rusya 0 : 0 Macaristan

Türkiye 2 : 2 Sırbistan

Portekiz 3 : 0 İsveç

Hırvatistan 1 : 2 Fransa

İzlanda 1 : 2 Belçika

İngiltere 0 : 1 Danimarka

Slovakya 2 : 3 İsrail

Romanya 0 : 1 Avusturya

Polonya 3 : 0 Bosna-Hersek

İtalya 1 : 1 Hollanda

Estonya 1 : 1 Ermenistan

Kuzey Makedonya 1 : 1 Gürcistan

Norveç 1 : 0 Kuzey İrlanda

İskoçya 1 : 0 Çek Cumhuriyeti

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Milli takımımız bugün gruptaki 4. maçını Sırbistan ile oynadı. Maç 2-2 berabere bitti. Bu duruma göre Türkiye puanını 3'e çıkarttı. Şuan grupta 3. sırada yer alıyoruz.

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