UEFA Uluslar Ligi 14 Ekim Çarşamba tüm maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? Uluslar Ligi gecenin biten maçları!
14 Ekim Çarşamba akşamı UEFA Uluslar Ligi 4. grup maçları oynandı. Futbolseverler tüm maçların sonuçları merak ediyor. Peki UEFA Uluslar Ligi 14 Ekim maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle!
UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün yapılan karşılaşmaların sonucunda 4. grup maçları tamamlanmış oldu. Grup maçlarının bitimine 2'şer maç kalmıştır. Peki 14 Ekim günü maçların sonucu kaç kaç bitti? Türkiye-Sırbistan kaç kaç bitti?
UEFA ULUSLAR LİGİ 14 EKİM ÇARŞAMBA OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLARI
Norveç 1 : 0 Kuzey İrlanda
Beyaz Rusya 2 : 0 Kazakistan
Yunanistan 0 : 0 Kosova
Moldova 0 : 4 Slovenya
Bulgaristan 0 : 1 Galler
Rusya 0 : 0 Macaristan
Türkiye 2 : 2 Sırbistan
Portekiz 3 : 0 İsveç
Hırvatistan 1 : 2 Fransa
İzlanda 1 : 2 Belçika
İngiltere 0 : 1 Danimarka
Slovakya 2 : 3 İsrail
Romanya 0 : 1 Avusturya
Polonya 3 : 0 Bosna-Hersek
İtalya 1 : 1 Hollanda
Estonya 1 : 1 Ermenistan
Kuzey Makedonya 1 : 1 Gürcistan
Norveç 1 : 0 Kuzey İrlanda
İskoçya 1 : 0 Çek Cumhuriyeti
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Milli takımımız bugün gruptaki 4. maçını Sırbistan ile oynadı. Maç 2-2 berabere bitti. Bu duruma göre Türkiye puanını 3'e çıkarttı. Şuan grupta 3. sırada yer alıyoruz.