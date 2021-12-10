UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında son durum ne? - Haberler
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UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında son durum ne?

UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında son durum ne?
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği UEFA ülke puanı sıralamasında son durum nasıl, değişti mi? sorularına yanıt aranıyor.

Uefa ülke puanı sıralaması ile ilgili gelişmeler sporseverler tarafından merak ediliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları sona ererken UEFA Türkiye ülke sıralaması sorgulanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe de Galatasaray'ın ardından ülke puanına katkısı oldu. Buna göre UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? detaylar haberimizde.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM NE?

UEFA'nın ülke puanı sıralamasında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplarında 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi. Beşiktaş, haftayı puansız kapata da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye 1 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

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