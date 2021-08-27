UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA Türkiye kaçıncı sırada?
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UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA Türkiye kaçıncı sırada?
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UEFA karşılaşmalarında Türkiye'nin sıralaması kritikliğini korurken takımlarımızın ülke puanına yapacağı katkı da büyük önem taşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerinin ardından sıralama atlayan Türkiye kaçıncı sırada? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması!

UEFA ülke puanı sıralaması, karşılaşmaların başlamasının ardından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarının ardından araştırılan liste aşağıdaki gibidir...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puan sıralaması, son halilye aşağıdaki gibidir: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 1 sıra yükseldi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

  1. İngiltere: 88.069
  2. İspanya: 80.570
  3. İtalya: 63.759
  4. Almanya: 61.499
  5. Portekiz: 44.216
  6. Fransa: 43.748
  7. Hollanda: 33.500
  8. Avusturya: 31.300
  9. İskoçya: 31.300
  10. Rusya: 30.682
  11. Ukrayna: 30.200
  12. Sırbistan: 26.875
  13. Belçika: 26.200
  14. İsviçre: 25.675
  15. Hırvatistan: 24.400
  16. Güney Kıbrıs: 24.125
  17. Türkiye: 23.100
  18. Çekya: 23.00
  19. İsveç: 22.625
  20. Norveç: 22.500
  21. Yunanistan: 22.450
  22. 22 Israil: 21.125
  23. 23 Danimarka: 20.975
  24. 24 Bulgaristan: 18.750
  25. 25 Romanya: 16.400
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