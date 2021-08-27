UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA karşılaşmalarında Türkiye'nin sıralaması kritikliğini korurken takımlarımızın ülke puanına yapacağı katkı da büyük önem taşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerinin ardından sıralama atlayan Türkiye kaçıncı sırada? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması!

UEFA ülke puanı sıralaması, karşılaşmaların başlamasının ardından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarının ardından araştırılan liste aşağıdaki gibidir...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puan sıralaması, son halilye aşağıdaki gibidir: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 1 sıra yükseldi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.