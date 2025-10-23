Haberler

UEFA ülke puanı GÜNCEL sıralama 23 Ekim Perşembe!

UEFA ülke puanı GÜNCEL sıralama 23 Ekim Perşembe!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt karşısında sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı hanesine değerli puanlar eklerken, ülke sıralamasında da önemli bir güncellemeye yol açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'le geçen Galatasaray, hem grupta avantaj elde etti hem de Türkiye'nin Avrupa'daki puanına anlamlı bir katkı sağladı. Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden şekillendi. UEFA ülke puanı GÜNCEL sıralama 23 Ekim Perşembe!

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın elde ettiği 3-1'lik Bodo/Glimt galibiyeti sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması yeniden düzenlendi. Temsilcimizin kazandırdığı değerli puanlarla Türkiye, 45.200 puanla 9. sıradaki yerini korumayı başardı. Bu sonuç, Türk futbolunun Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından elini güçlendirdi ve rekabette avantaj sağladı.

SIRADAKİ RAKİP: AJAX

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir sonraki karşılaşmasını 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ajax'a karşı oynayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadeleden de galip ayrılarak hem grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanı tablosundaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere – 98.782

2. İtalya – 87.230

3. İspanya – 81.703

4. Almanya – 77.830

5. Fransa – 70.819

6. Hollanda – 62.700

7. Portekiz – 59.866

8. Belçika – 56.150

9. Türkiye – 45.200

10. Çekya – 41.700

11. Yunanistan – 38.312

12. Norveç – 37.587

13. Polonya – 37.375

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.