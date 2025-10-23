UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'le geçen Galatasaray, hem grupta avantaj elde etti hem de Türkiye'nin Avrupa'daki puanına anlamlı bir katkı sağladı. Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden şekillendi. UEFA ülke puanı GÜNCEL sıralama 23 Ekim Perşembe!

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın elde ettiği 3-1'lik Bodo/Glimt galibiyeti sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması yeniden düzenlendi. Temsilcimizin kazandırdığı değerli puanlarla Türkiye, 45.200 puanla 9. sıradaki yerini korumayı başardı. Bu sonuç, Türk futbolunun Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından elini güçlendirdi ve rekabette avantaj sağladı.

SIRADAKİ RAKİP: AJAX

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir sonraki karşılaşmasını 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ajax'a karşı oynayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadeleden de galip ayrılarak hem grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanı tablosundaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere – 98.782

2. İtalya – 87.230

3. İspanya – 81.703

4. Almanya – 77.830

5. Fransa – 70.819

6. Hollanda – 62.700

7. Portekiz – 59.866

8. Belçika – 56.150

9. Türkiye – 45.200

10. Çekya – 41.700

11. Yunanistan – 38.312

12. Norveç – 37.587

13. Polonya – 37.375