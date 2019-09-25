UEFA, üçüncü turnuvanın ismini açıkladı: 'UEFA Avrupa Konferans Ligi'

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi. Ayrıca, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statlar da açıklandı

25.09.2019 11:30
UEFA, üçüncü turnuvanın ismini açıkladı: 'UEFA Avrupa Konferans Ligi'

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi.


Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, 2021-2022 sezonundan itibaren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adının "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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