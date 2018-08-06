UEFA, Türk Hakemlerini Avrupa Ligi Maçlarında Görevlendirdi

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, 09 Ağustos Perşembe günü Polonya'nın Jagiellonia Bialystok ile Belçika'nın Gent takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetecek.

Polonya'nın Bialystok şehrindeki Miejski Stadyumu'nda TSİ 20.20'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

LEGİA WARSZAWA İLE LÜKSEMBURG MAÇINI HALİS ÖZKAYA YÖNETECEK



FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, 09 Ağustos Perşembe günü Polonya'nın Legia Warszawa ile Lüksemburg'un F91 Dudelange takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetecek.

HALİS ÖZKAHYA'NIN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Polonya'nın Varşova şehrindeki Pepsi Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, 7-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında Karadağ'da oynanacak olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri 5.Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.