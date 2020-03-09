UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.
09.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:50
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.
Malta'nın Ta' Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda TSİ 20.30'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını, Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.
Kaynak: AA