UEFA, Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.

Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndaki Malta-Bosna Hersek maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek.

Malta'nın Ta' Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda TSİ 20.30'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını, Betül Nur Yılmaz ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.

Kaynak: AA