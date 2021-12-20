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UEFA, Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti

UEFA, Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Uefa, Avrupa Konferans Ligi'nde takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Uefa'dan yapılan açıklamada, İngiliz takımının 3-0 mağlup ilan edildiği duyuruldu. Tottenham, bu kararla turnuvaya veda ederken G Grubu'nda Rennes ile Vitesse, bir üst tura yükselen takımlar oldu.

Uefa, İngiliz ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı.

Karar öncesinde Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyordu.

Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, 9 Aralık'ta oynanması planlanan maç ertelenmişti.

Son Dakika: UEFA'dan Tottenham'a kötü haber! Maça çıkamadan elendiler

Son Dakika: UEFA'dan Tottenham'a kötü haber! Maça çıkamadan elendiler

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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