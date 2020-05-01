UEFA tarafından hazırlanan Avrupa'nın Anları "Euro Moments" belgeseli hafta sonu TRT Spor'da

UEFA tarafından hazırlanan ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez izleyici karşısına çıkacak.