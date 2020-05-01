UEFA tarafından hazırlanan Avrupa'nın Anları "Euro Moments" belgeseli hafta sonu TRT Spor'da
01.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:01
UEFA tarafından hazırlanan ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
UEFA tarafından hazırlanan ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlanan Avrupa'nın Anları "Euro Moments" belgeseli; unutulmaz maçları, futbolcu ve teknik direktörlerin özel anlarını içeriyor. Merak uyandıran hikayelerin anlatıldığı belgesel 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de TRT Spor'da ekrana gelecek.
Kaynak: DHA