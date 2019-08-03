UEFA Süper Kupa maçına kadın hakem!

Frappart, geçtiğimiz nisan ayında Amiens ile Strasbourg'un karşılaştığı mücadeleyi yöneterek, Fransa Ligue 1'de maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. 35 yaşındaki Fransız , buna ek olarak 2019-2020 sezonu için Ligue 1 hakem havuzuna adı ilk yazılan hakem oldu.



Geçtiğimiz ay düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçında hakem yine Frappart'tan başkası değildi.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, resmi siteden yaptığı açıklamayla durumdan memnuniyetini dile getirdi: "Kadın futbolunun önünde hiçbir sınır yok ve Frappart'ın Süper Kupa maçını yönetecek olmasından çok memnunum. Umarım ki Stephanie'nin bu seviyeye ulaşmak için sahip olduğu yetenek ve gösterdiği özveri, dünyadaki tüm kadınlar için bir ilham kaynağı olur ve onlara birinin hedeflerine ulaşmasının önünde bir bariyor bulunmadığını gösterir."



Bir UEFA organizasyonunda maç yöneten ilk kadın hakem, 2004 ile 2009 arası UEFA Kupası elemelerinde görev alan İsviçreli Nicole Petignat olmuştu.



Her yılın ağustos ayından oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesi, önceki sezonun Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiriyor. Bu yıl İstanbul'da, Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa, 14 Ağustos Çarşamba günü 22:00'de başlayacak.