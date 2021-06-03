UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak
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UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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