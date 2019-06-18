UEFA Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Biletleri ne kadar?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı. Dev organizasyonun Beşiktaş Vodafone Park'ta yapılacak olması Türkiye'deki futbolseverleri heyecanlandırdı. Biletleri satın almak isteyenler, UEFA Süper Kupa bilet fiyatlarını ve nereden alabilecekleri araştırıyorlar. Peki UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki oynanacak UEFA Süper Kupa finali, 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ BİLETLERİ NE KADAR?

Kategori 1 €130 Merkezi konumlu

Kategori 2 €90 Temelde köşelere yerleştirilmiş

Kategori 3 €50 Hedeflerin arkasında

Tekerlekli sandalye €50 1 tekerlekli sandalye kullanıcısı ve 1 arkadaş

Kolay erişim €50 1 kolay erişim bileti ve 1 yoldaş

Aynı fiyat kategorisinden en fazla 4 bilet için 2 Temmuz 14:00 (Orta Avrupa Yaz Saati) zamanına kadar başvurabilirsiniz.

Size bilet tahsis edilirse, maça kendinizin katılmanız gerekecek. Kişisel bilgilerinizi yalnızca 2 Temmuz 2019, 14:00 Orta Avrupa Yaz Saati'ne kadar değiştirmek mümkündür.

UEFA Süper Kupa finali biletleri https://supercup.tickets.uefa.com/lottery/welcome_tr.html adresinden alınabilecek.