UEFA Süper Kupa'da zafer Chelsea'nin

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Villarreal'e penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea oldu.

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Villarreal'e penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea oldu.

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, Kuzey İrlanda'da bulunan Windsor Park'ta karşı karşıya geldi. Chelsea 27'nci dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Havertz, çizgiye doğru gittikten sonra yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Ziyech bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. İngiliz ekibini öne geçiren Ziyech, 41'inci dakikada rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında omzundan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Faslı oyuncunun yerine 43'üncü dakikada Pulisic oyuna dahil oldu. 45+4'üncü dakikada Villarreal'in bir topu direkten döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Gerard Moreno, çizgiye kadar indirdikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte Alberto Moreno'nun gelişine yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

NORMAL SÜREDE KAZANAN ÇIKMADI52'nci dakikada İspanyol ekibinin bir topu daha direkten döndü. Mendy'in kısa düşen aut atışında Dia topun sahibi oldu. Dia, bekletmeden verdiği pasla Gerrard Moreno'yu savunma arkasına kaçırdı. Moreno'nun plase vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 73'üncü dakikada skora denge geldi. Rakip yarı alanda topla buluşan Gerrard Moreno pasını ceza sahası içindeki Dia'ya verdi. Dia topukla pasını bekletmeden yeniden Moreno'ya verdi. Moreno'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti.CHELSEA İKİNCİ KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜUzatma dakikalarında da 1-1'lik eşitliğin bozulmaması sonucunda Süper Kupa'nın sahibini belirlemek üzere penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine karşı 6-5'lik üstünlük kuran Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

1998 yılında Real Madrid'i mağlup ederek tarihindeki ilk Süper Kupa zaferine ulaşan Chelsea, Villarreal karşısındaki galibiyeti ile birlikte müzesindeki Süper Kupa sayısını 2'ye yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı