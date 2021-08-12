UEFA Süper Kupa Chelsea'nin
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UEFA Süper Kupa Chelsea'nin

UEFA Süper Kupa Chelsea'nin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'i penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek 23 yıl sonra 2. kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'i penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek 23 yıl sonra 2. kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan İngiliz ekibi Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol temsilcisi Villarreal, Süper Kupa mücadelesinde Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleye daha etkili başlayan Chelsea 27. dakikada 1-0 öne geçti. Kai Havertz'in asistinde Hakim Ziyech topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Villarreal beraberlik için baskısını artırdı. 73. dakikada Gerard Moreno'nun golüyle İspanyol ekibi 1-1 eşitliği yakaladı. 90 dakika bu sonuçla sona ererken, uzatma dakikalarına geçildi. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları şampiyonu belirledi. Chelsea, penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayınca 23 yıl aradan sonra 2. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. - İSTANBUL

UEFA Süper Kupa Chelsea'nin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Futbol: UEFA Süper Kupa
Futbol: UEFA Süper Kupa
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea
UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
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