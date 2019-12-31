UEFA standartlarında 60 milyonluk amatör stat

31.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:44

Karşıyaka, Altay, Göztepe, Altınordu gibi tarihleri 100 yıla ulaşıp aşan köklü kulüplerin yıllardır stadyum sıkıntısı yaşadığı İzmir'de, merkeze 100 kilometre uzaklıktaki Tire ilçesinde yapılan UEFA standartlarındaki yeni stat, 1 yılda yalnız amatör maçların oynandığı tesis haline geldi.

İzmir'e yapılacak yeni statların yeri senelerdir tartışılırken 84 bin nüfuslu küçük ilçe Tire'de dönemin belediyesi tarafından 4 Eylül 2015'te temeli atılan 15 bin kapasiteli stat, 15 Nisan 2018'de kapılarını açtı. Maliyeti 60 milyon TL'yi bulan stadın yapım bedelinin 46 milyon TL'lik kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Süper Lig ve uluslararası maçların oynanabileceği stat, 4x6 metre boyutlarındaki iki skorbordun yanı sıra ses ve ışık sistemleri, akustiği ve görüntüsüyle Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.

Kaynak: DHA