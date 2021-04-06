UEFA, Slavia Praglı Kudela'yı "ırkçı söylem" iddiasıyla yargılayacak
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UEFA, Slavia Praglı Kudela'yı "ırkçı söylem" iddiasıyla yargılayacak

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
UEFA, Slavia Praglı Kudela'yı 'ırkçı söylem' iddiasıyla yargılayacak

UEFA, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'nın yargılanacağını duyurdu.

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UEFA, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'nın yargılanacağını duyurdu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Rangers ile Slavia Prag arasında 18 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçındaki ırkçılık iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Slavia Praglı Kudela'nın, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, centilmenlik dışı hareketler hakkındaki 15. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

34 yaşındaki Çek futbolcuya, bir maç geçici men cezası da verildiği belirtildi.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbolcusu Kamara'nın Slavia Praglı oyuncu Kudela'nın ırkçı söylemlerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Maç sırasında kameralara yansıyan görüntülere göre Kudela, Kamara'nın kulağına doğru bir şeyler söylemiş ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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