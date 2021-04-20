UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi kaç takımla devam edecek? Şampiyonlar Ligi'ne toplam kaç takım katılacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi kaç takımla devam edecek? Şampiyonlar Ligi'ne toplam kaç takım katılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi kaç takımla devam edecek? Şampiyonlar Ligi'ne toplam kaç takım katılacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Futbol dünyasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerden birisi de Şampiyonlar Ligi'ndeki format değişikliği oldu. UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılmasını ve maçların lig usulüne göre oynanmasını kararlaştırdı. Peki, yeni format nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Bir yandan UEFA'daki diğer yandan Avrupa Süper Ligi'ndeki gelişmelerle Avrupa futbol dünyası hareketli günler geçiriyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gitti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi kaç takımla devam edecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde belirlenen yeni formata göre 36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan ancak organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek. Yeni formatta grup aşamaları kalkacak. Takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. İlk aşamada her takım 5 iç saha ve 5 deplasman maçı oynayacak. 10 maç sonunda oluşacak tablo neticesinde genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Son 16 Turu'ndan itibaren ise maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KAÇ TAKIM KATILABİLECEK?

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılmasını ve maçların lig usulüne göre oynanmasını kararlaştırdı.

Avrupa futbolunda devrim gibi kararlar alınmaya devam ediyor. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, yaptıkları açıklama ile Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu. UEFA ve FIFA tarafında yaşanan bu gelişmeye tepkiler büyürken, UEFA'nın bugün gerçekleşen İcra Kurulu Toplantısı'nda yeni bir karar alındı. Buna göre; 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak ve maçlar lig usulüne göre oynanacak.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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